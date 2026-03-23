Policlinico Rodolico

Catania: ritrovato 84enne scomparso dopo le dimissioni dall’ospedale

23/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato ritrovato l’84enne di cui si erano perse le tracce a Catania. L’anziano, giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, era stato visitato e dimesso dai sanitari, «non essendo emerse condizioni tali da trattenerlo o richiederne il ricovero nella struttura», spiegano dall’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco.

Subito dopo gli accertamenti e le dimissioni, spiegano dall’ospedale, il pensionato era stato accompagnato dagli stessi sanitari all’esterno del nosocomio. Qui era stato aiutato a salire su un taxi, chiamato dal figlio per riportarlo alla sua abitazione. Durante il tragitto, tuttavia, l’uomo è sceso dal mezzo e si è allontanato a piedi, facendo temporaneamente perdere le sue tracce. Il tassista ha prontamente avvisato i medici che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Intervenute con rapidità, queste ultime sono riuscite a rintracciare l’84enne poco dopo.

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