Catania, ritrovati a San Berillo cinque scooter rubati mesi fa

03/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Nel quartiere San Berillo, nel cuore del centro storico di Catania, i controlli della polizia hanno impegnato oltre cinquanta agenti. Sono state passate al setaccio via Carro, via Buda, via delle Finanze, via Di Prima, via Pistone, via Luigi Sturzo, piazza della Repubblica, via Luigi Rizzo. Durante il pattugliamento del quartiere, i poliziotti hanno ritrovato cinque scooter che erano stati rubati, nei mesi scorsi, in altre zone della città. I mezzi a due ruote sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari che avevano già formalizzato la denuncia.

Nel corso delle verifiche, inoltre, è stato chiesto l’intervento del servizio di nettezza urbana del Comune di Catania che è intervenuto per fronteggiare l’abbandono selvaggio di rifiuti e per rimuovere divani, sedie, materassi e altri rifiuti ingombranti. Complessivamente, sono state identificate 272 persone, delle quali settanta con precedenti.

