Catania, riconosce il ladro della sua auto mentre tenta di portare via un’altra macchina. Arrestato

Ha riconosciuto l’uomo che gli aveva rubato l’automobile e lo ha indicato a una Volante della polizia. Così un pregiudicato di 39 anni è stato arrestato a Catania. La polizia era intervenuta per la segnalazione di un furto in via Zurria, con il mezzo poi ritrovato dal proprietario in via Stella Polare. Durante la perlustrazione di via Plebiscito, gli agenti hanno notato il giovane che ha richiamato l’attenzione dei poliziotti.

Da accertamenti eseguiti successivamente si è appurato che l’uomo, dopo aver forzato la portiera con una chiave adulterina, si era introdotto all’interno di un’altra autovettura, regolarmente parcheggiata in via Plebiscito, forzando il blocco accensione nel tentativo di portarla via. Adesso è finito agli arresti domiciliari.