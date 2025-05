Alarm Phone: «Naufragio di 50 migranti nel Mediterraneo, soltanto due i sopravvissuti»

Sarebbero quasi tutte morte in un naufragio le 50 persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione per la quale il centro di monitoraggio non governativo Alarm Phone aveva lanciato un’allerta. Qualche giorno fa l’ong aveva chiesto informazioni ai libici, secondo i quali la barca era stata soccorsa dall’Italia. «Non possiamo confermarlo», avevano precisato gli attivisti, che il giorno successivo hanno affermato di non avere notizie dirette sulla sorte dei migranti. Oggi sono i sopravvissuti a raccontare che l’imbarcazione si è capovolta. «Un incendio è scoppiato a bordo – scrive Alarm Phone – e ha costretto le persone a gettarsi in mare. Due sono state soccorse dai pescatori, che le hanno portate in Tunisia. Entrambi affermano di essere gli unici sopravvissuti al naufragio».