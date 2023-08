Catania, raid vandalico negli uffici di Scienze politiche: «Un’offesa all’università»

Un raid vandalico ha interessato gli uffici del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania. Ignoti sono entrati all’interno della struttura nella notte tra martedì e mercoledì saccheggiando gli uffici, rompendo vetri e rubando oggetti di valore. A denunciare l’accaduto, su cui adesso indagano le forze dell’ordine, sono stati dei docenti. Intanto, nella sua pagina Instagram l’associazione CrediamociCatania si esprime sull’episodio manifestando «piena e assoluta solidarietà alle vittime dei furti». In merito al danneggiamento degli uffici, i danni non sono soltanto materiali ma è stata anche «violata la proprietà privata e intellettuale di più docenti». Conclude l’associazione: «L’accaduto rappresenta un’offesa all’università, alla società civile e a chiunque ogni giorno crede nella sicurezza dei locali in cui – per motivi di studio o di lavoro – trascorre la maggior parte della propria quotidianità».