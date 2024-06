Morto in taxi un pilota di elisoccorso del 118, era appena stato dimesso dopo controlli cardiaci

Un pilota del servizio di elisoccorso del 118 – Giampaolo Abeltino di 57 anni – in servizio a Palermo è morto mentre si trovava a bordo di un taxi in via Dante nel capoluogo siciliano. Era appena stato dimesso dalla clinica Torina dopo essere stato ricoverato per alcuni controlli cardiaci.

Nelle scorse due settimane, per due volte il 57enne era stato sottoposto a dei controlli nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Ingrassia di Palermo. Il pilota era originario della Sardegna ma da anni risiedeva e lavorava a Palermo. «Ancora non sappiamo – dice il parroco Paolo Pala di Palau – quando saranno celebrate le esequie di Gianni». Così, infatti, Abeltino veniva chiamato in famiglia e dai amici.