Caltagirone, ruba la borsa di una fedele durante la Messa: arrestato un 46enne

Pochi secondi di esitazione e poi un gesto repentino per prendere e portare via la borsa di una donna. Una scena ripresa dalle telecamere che è avvenuta tra i banchi all’interno di una chiesa di Caltagirone, in provincia di Catania, proprio durante la celebrazione di una Messa. Sono stati i carabinieri ad arrestare un pregiudicato di 46 anni che è finito ai domiciliari.

La vittima, una donna di 68 anni, si è accorta di non avere più la borsa solo quando l’ha cercata per prendere il borsellino per le monete da mettere nel cestino durante il rito dell’offertorio. Così, la donna ha allertato il sacerdote e poi anche i carabinieri. Le telecamere del sistema di videosorveglianza presente all’interno della chiesa hanno immortalato tutta la scena del furto.

Dall’analisi delle immagini, i militari hanno riconosciuto l’uomo e lo hanno rintracciato nella zona della sua abitazione ancora con gli stessi abiti che aveva nel filmato. Il 46enne, però, si era già disfatto della borsa ed è stato lui stesso a indicare ai carabinieri di averla lanciata dietro la recinzione di una proprietà privata del centro cittadino. All’interno della borsa recuperata sono stati trovati i documenti d’identità, il cellulare e gli effetti personali. A mancare erano solo 30 euro.