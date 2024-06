Palazzolo: ai domiciliari per furto, va in giro per il paese a chiacchierare

Una 54enne già sottoposta agli arresti domiciliari per furto a Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa) è stata arrestata dai carabinieri per il reato di evasione. La donna, infatti, è stata notata dai militari in giro per le strade della cittadina del Siracusano a chiacchierare con altre persone. Per questo, la 54enne è stata arrestata per evasione e sottoposto di nuovo ai domiciliari nella sua abitazione.