Palermo, si cala sui tetti con una corda per recuperare il suo gatto: salvata dai pompieri

Una ragazza a Palermo si è calata con una corda sui tetti dei palazzi per tentare di recuperare il suo gatto che era scappato. Ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di intervento in via Celso. Alcuni vicini di casa hanno segnalato la situazione pensando che si trattasse di un tentativo di suicidio. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, la giovane era riuscita a recuperare l’animale, ma non era in grado di risalire a casa con la corda. I vigili del fuoco hanno raggiunto la ragazza sul tetto e sono riusciti a salvarla.