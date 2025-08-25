Foto di Vigili del fuoco

Catania, incendia la casa della moglie dopo minacce e insulti: arrestato 32enne

25/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Momenti di paura nel quartiere Picanello, a Catania, dove un uomo di 32 anni, originario delle isole Mauritius, ha appiccato il fuoco nella casa della moglie dopo averla più volte offesa e minacciata. La donna, impaurita, era riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva ricevuto numerosi messaggi su WhatsApp in cui il marito la insultava e la minacciava di «dar fuoco all’abitazione». Spaventata, si era rifugiata a casa di un’amica e aveva allertato la polizia, avvisando anche una vicina di casa delle intenzioni dell’uomo. Pochi minuti dopo, proprio la vicina si è accorta che l’appartamento al piano terra era avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, che hanno fermato il 32enne mentre tentava di fuggire, con l’accendino ancora in mano. Gli agenti hanno fatto evacuare i residenti della palazzina, mettendoli in sicurezza. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco l’incendio è stato domato, evitando conseguenze per gli altri appartamenti. La donna ha poi raccontato agli investigatori di avere subito in quattro anni di relazione continue violenze fisiche e verbali, spesso legate agli stati di alterazione del marito a causa dell’abuso di alcol.

Il 32enne è stato arrestato per incendio doloso e condotto, su disposizione del pubblico ministero, al carcere di piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. Per le violenze denunciate dalla moglie è stato inoltre attivato il «codice rosso» e l’uomo risulta indagato per maltrattamenti in famiglia.

