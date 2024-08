Catania, due chili e mezzo di marijuana trovati in un garage

Un garage con dentro due chili e mezzo di marijuana. A Catania i carabinieri hanno arrestato un 46enne per detenzione ai fini di spaccio di droga. Secondo quanto si apprende dalle indagini, l’uomo aveva preso in affitto un garage al piano seminterrato della palazzina dove abitava e ci avrebbe fatto una «base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana», dicono i militari. Lì il 46enne avrebbe suddiviso in dosi la droga da vendere al dettaglio. Dopo alcuni appostamenti nella zona, i carabinieri hanno individuato l’uomo mentre stava rientrando in casa e a quel punto lo hanno raggiunto e bloccato. Nel corso della perquisizione che gli hanno fatto, i militari hanno trovato in una delle tasche dei pantaloni un mazzo di chiavi.

Scesi al piano seminterrato del palazzo, il cane antidroga ha segnalato un garage con un portone nero in ferro. Dentro i militari hanno trovato un frigorifero, nel quale c’erano diverse buste di cellophane trasparenti: dentro c’erano circa due chili e mezzo di marijuana. Dentro un altro frigorifero i carabinieri hanno trovato il materiale necessario per lo stoccaggio della droga e per la sua suddivisione in dosi, in particolare un bilancino di precisione digitale e diverse bustine per il confezionamento. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari.