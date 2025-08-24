Catania, parcheggia il quad in spiaggia per fare un bagno a mare

24/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha raggiunto una spiaggia di Catania con un quad e, come se nulla fosse, ha lasciato il mezzo tra i bagnanti per fare un tuffo in mare. Un gesto che, oltre a scatenare l’insofferenza di molte persone presenti sul litorale catanese, ha attirato l’attenzione dei poliziotti che sono intervenuti con le moto d’acqua e hanno fermato il 56enne. L’uomo, dopo avere fatto il bagno, stava uscendo con tranquillità dall’acqua per rimettersi comodamente alla guida del suo quad. I poliziotti lo hanno identificato, verificando tutta la documentazione relativa al mezzo. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che il quad fosse stato immatricolato come macchina agricola. Non solo, l’uomo era sprovvisto pure dell’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, oltre alle violazioni riscontrate, i poliziotti hanno proceduto alle contestazioni a norma di legge, a cominciare dal fatto di avere utilizzato un veicolo su un tratto di spiaggia pubblica senza alcuna autorizzazione, accedendo, di fatto, illegalmente il suolo demaniale. Il quad è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre al 56enne è stata ritirata la carta di circolazione e sono state elevate sanzioni per circa 2000 euro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
Leggi la notizia

Ha raggiunto una spiaggia di Catania con un quad e, come se nulla fosse, ha lasciato il mezzo tra i bagnanti per fare un tuffo in mare. Un gesto che, oltre a scatenare l’insofferenza di molte persone presenti sul litorale catanese, ha attirato l’attenzione dei poliziotti che sono intervenuti con le moto d’acqua e hanno […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]