Catania, parcheggia il quad in spiaggia per fare un bagno a mare

Ha raggiunto una spiaggia di Catania con un quad e, come se nulla fosse, ha lasciato il mezzo tra i bagnanti per fare un tuffo in mare. Un gesto che, oltre a scatenare l’insofferenza di molte persone presenti sul litorale catanese, ha attirato l’attenzione dei poliziotti che sono intervenuti con le moto d’acqua e hanno fermato il 56enne. L’uomo, dopo avere fatto il bagno, stava uscendo con tranquillità dall’acqua per rimettersi comodamente alla guida del suo quad. I poliziotti lo hanno identificato, verificando tutta la documentazione relativa al mezzo. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che il quad fosse stato immatricolato come macchina agricola. Non solo, l’uomo era sprovvisto pure dell’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, oltre alle violazioni riscontrate, i poliziotti hanno proceduto alle contestazioni a norma di legge, a cominciare dal fatto di avere utilizzato un veicolo su un tratto di spiaggia pubblica senza alcuna autorizzazione, accedendo, di fatto, illegalmente il suolo demaniale. Il quad è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre al 56enne è stata ritirata la carta di circolazione e sono state elevate sanzioni per circa 2000 euro.