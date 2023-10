Foto della pagina Facebook - Catania Off Fringe Festival

Catania, al via la seconda edizione dell’Off Fringe Festival: 64 spettacoli in 17 location cittadine

Presentato il secondo Catania Off Fringe Festival, il festival internazionale del teatro indipendente. L’evento, che fa parte della rete del World Fringe Association, si svolgerà dal 16 al 29 ottobre a Catania. L’inaugurazione sarà giorno 17 ottobre al teatro Sangiorgi alle 20,30 (via Antonino di Sangiuliano, 233 – Catania), alla presenza del sindaco Enrico Trantino e diversi ospiti istituzionali e del mondo dell’arte. Due settimane in cui la città siciliana ospiterà, dal centro alle periferie, 64 spettacoli in 17 spazi performativi che saranno replicati, in modo alternato, dal giovedì alla domenica (19/20/21/22 e 26/27/28/29) con tre turni giornalieri: pomeridiano, preserale e serale in ciascuna delle location partner.

Si tratta del teatro Vitaliano Brancati, Piccolo Teatro della Città di Catania, Zo Centro Culture Contemporanee (Sala Verde e Sala Grigia), teatro Sala De Curtis, Open Creative Work Space, Four Points by Sheraton, Cut – Centro Universitario Teatrale, Sala Giuseppe di Martino, Sala Hernandez, A. L. Centro Studi Laboratorio, I.O.S. Musco (Scuola), Le Stanze in Fiore, giardino emozionale, Isola Catania, Spazio o Spirito Mediterraneo, Piazza Scammacca, Salmastra. Oltre 180 tra artisti e compagnie hanno aderito al bando internazionale del CTOFF 23 e, dopo la prima selezione di una giuria di esperti, le strutture partner hanno fatto le loro scelte per le proposte da mettere nel proprio cartellone. Molti i generi, che vanno dalla prosa al teatro/danza, dal monologo alla clownerie al teatro di narrazione e poi ancora commedie, stand-up e teatro multilingue, musicale e in lingua inglese. Le tematiche spaziano dal sociale e attualità a temi letterari o biografici ma anche di evasione e divertimento. Una varietà pensata proprio per coinvolgere pubblici diversi. Per i dettagli si rimanda al sito ufficiale https://cataniaoff.com/