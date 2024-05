Domenica a Catania torna il Lungomare Fest: sport, cultura e solidarietà

Foto di Roberto Viglianesi

Domenica 19 maggio nuovo appuntamento con Lungomare Fest a Catania. Per l’occasione sarà chiuso al traffico il Lungomare, dalle 10 alle 19, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Una giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà che permetterà di vivere il lungomare del capoluogo etneo a piedi, in bici o sui monopattini.

In piazza del Tricolore sosterà l’auto-books per la promozione e lo scambio dei libri, a cura della direzione comunale Cultura e dell’Amts. Nella stessa piazza ci sarà anche l’autoemoteca dell’associazione San Marco donatori volontari sangue, dove sarà possibile fare uno screening clinico gratuito e la donazione di sangue. Previsto anche uno stand con la presenza di podologi specializzati per sollecitare la cura posturale dei piedi. Confermati gli ormai tradizionali mercatini dell’artigianato che animano il Lungomare Fest e i balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola Sicily in swing.