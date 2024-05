Martedì 28 maggio la presentazione di Zagare e segreti di Enzo Cannizzo: la Sicilia anni ’70 in un «libro di racconti nello scaffale della poesia»

«Un libro di racconti che hanno scelto di vivere nello scaffale della poesia». Definisce così la raccolta Zagare e segreti il suo autore, Enzo Cannizzo. Un passato da restauratore di carte antiche e libraio, oggi gestore di un wine bar – punto di riferimento anche culturale in città –nel centro di Catania, poeta in tutte le sue vite. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Ensamble, è stato finalista al premio Montano 2023 e verrà presentato martedì 28 maggio alle 17.30 al Bookstore Mondadori di piazza Roma, nel capoluogo etneo. Insieme all’autore, interverranno il cantautore Cesare Basile e la libraia-poetessa Iolanda Cuscunà.

Centocinque pagine, spesso da poche righe ciascuna, ognuna con un personaggio e un fermo immagine della sua storia. Istantanee tra gli anni Settanta e Ottanta «di una Sicilia solo in parte immaginaria». Che a volte sembrano evolvere in riconoscibili tipi umani con messaggi universali. Anche a loro insaputa. Perché «un velo di sana pazzia», come la definisce Sebastiano Burgaretta, autore della prefazione, percorre le pagine. Accompagnato dall’ironia che non schiaccia mai l’occhio al lettore e alla lettrice, ma è in sé nelle storie e nelle descrizioni.