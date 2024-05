Prima domenica del mese al museo, il 5 maggio ingressi a tariffa ridotta

La prima domenica del mese al Museo torna il 5 maggio con ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune di Catania. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione, con la direzione Cultura, per favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale, in parte visionabile virtualmente tramite la piattaforma Around Catania o l’app collegata, utili anche per programmare le visite.

Questo il calendario di apertura dei siti domenica 5 maggio: Museo Civico Castello Ursino, dalle ore 9.30 alle 19, biglietto ridotto al costo di 3 euro (invece di 6 euro), ultimo ingresso entro le 18; Museo Vincenzo Bellini, dalle ore 9 alle 13, biglietto ridotto al costo di 2 euro (invece di 5), ultimo ingresso entro le ore 12 – il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco ospitato nel Palazzo della Cultura; Museo Emilio Greco (nel Palazzo della Cultura) dalle ore 9 alle ore 13, biglietto ridotto al costo di 2 euro (invece di 5) da acquistare nella biglietteria del Museo Bellini (il biglietto comprende la visita al Museo Bellini), ultimo ingresso entro le ore 12; Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, ingresso libero dalle ore 9 alle 13, ultimo accesso entro le ore 12; Percorso di Gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, dalle ore 9 alle 13, biglietto ridotto al costo di un euro (invece di 3), ultimo ingresso entro le ore 12.