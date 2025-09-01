Catania, da oggi scattano nuovi orari e aumento del costo del parcheggio sulle strisce blu

Foto di Amts

Adeguamento delle tariffe della sosta negli stalli sulle strisce blu ed estensione dell’orario relativo alla stessa sosta. A Catania, da oggi, parcheggiare nei giorni feriali sarà più costoso. Il nuovo piano per le zone centrali, come anticipato nei mesi scorsi dopo la delibera della giunta comunale, prevede un costo di 0,90 € per la prima ora, anziché 0,87 €. Dalla seconda ora bisognerà invece pagare 1 €. Il biglietto valido mezza giornata costerà 3,95 €. Nella zone indicate con la lettera B la nuova tariffa oraria sarà fissa a 0,90 € mentre il tagliando per mezza giornata costerà 3,60 €. Aumenti anche per quanto riguarda gli abbonamenti che passano 18,56 € a 20 €. Le novità però non si limitano ai costi ma ad essere allungata è anche la fascia oraria. Bisognerà esporre i tagliandi, o pagare con le app, dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 21. Invariato il costo e la fascia oraria notturna: il parcheggiò nelle aree in cui è previsto il pagamento costerà sempre 1 € dalle 21 alle 2.