A Catania c’è un hamburger che «risolve il conflitto generazionale»

La soluzione del conflitto generazionale, a Catania, passa per un burger. Non uno qualunque, ma lo smash burger di Nip Burger. «Ogni giorno ci ritroviamo davanti figli che portano i genitori e genitori che portano i figli a mangiare qui», spiegano i due giovani giuristi Peppe Gioeni e Andrea Puglisi, titolari dell’attività che si trova in via Vittorio Emanuele Orlando 44, nella zona del tribunale del capoluogo etneo. «E se si arriva a un punto di incontro comune su cosa mangiare – aggiungono – è più semplice provare a trovarlo anche su qualsiasi altro tema». A mettere d’accordo generazioni diverse ci pensa un cibo che coniuga il concetto di fast food con prodotti locali e di alta qualità senza fare lievitare i prezzi: lo smash burger, ovvero un hamburger genuino reso più gustoso e succulento da un particolare metodo di cottura.

La smash, infatti, è una tecnica innovativa che schiaccia il burger su una piastra bollente che – per la reazione di Maillard – crea una crosta croccante che sigilla la carne permettendo ai succhi di non fuoriuscire. «La nostra cucina a vista – assicurano i proprietari – permette ai più curiosi anche di osservare tutto il processo di preparazione dello smash burger». Un modo per ingannare il (poco) tempo in attesa del cibo da ritirare, dopo averlo ordinato utilizzando uno schermo touchscreen. «Sarà anche la velocità con cui riusciamo a servire i nostri clienti – aggiungono – che rende lo smash burger la pausa pranzo perfetta sia per gli studenti che per i professionisti».

E non è solo questione di età o di stile di vita, «proviamo a mettere d’accordo anche le persone che hanno diverse esigenze alimentari e che spesso – sottolineano Gioeni e Puglisi – faticano a trovare un compromesso per scegliere cosa mangiare». Oltre alla classica versione con le carni rosse, infatti, è possibile scegliere pure la variante con il pollo oppure anche uno smash burger vegano. Inoltre, c’è la possibilità di avere anche del pane senza glutine. «Ne abbiamo per tutti i gusti e tutte le necessità. E – concludono i due titolari – visto che sappiamo quanto è complicato trovare un accordo quando è il momento di scegliere cosa ordinare e cosa mangiare, stiamo già pensando anche all’apertura di un nuovo punto di Nip Burger in città».