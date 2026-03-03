Foto di polizia

La polizia di Stato ha denunciato due ragazze catanesi, entrambe minorenni, sorprese a rubare prodotti cosmetici in una profumeria di via Gabriele D’Annunzio. Le giovani, una di 16 e l’altra di 15 anni, avevano appena finito di scegliere alcuni prodotti, prelevandoli dagli scaffali in cui erano esposti e, con disinvoltura, avevano provveduto a rimuovere l’antitaccheggio, pensando di non essere viste da nessuno. Complessivamente, erano riuscite ad arraffare ben 42 prodotti cosmetici di noti marchi, per un valore commerciale di circa 240 euro, ed avevano provato a superare le casse per guadagnare l’uscita senza pagare.

La segnalazione al numero unico per le emergenze

A notare l’atteggiamento sospetto delle due minori è stato il personale di vigilanza del negozio che le ha bloccate, chiedendo di restituire quanto rubato pochi attimi prima. Nello stesso tempo, è stato chiesto l’intervento della Polizia di Stato attraverso segnalazione effettuata al numero unico per le emergenze.

Giunti in pochi istanti davanti al negozio di via D’Annunzio, i poliziotti hanno identificato le due ragazze che sono state denunciate per tentato furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata dai poliziotti che hanno provveduto a restituirla al titolare del negozio.