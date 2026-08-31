Catania, minaccia col coltello il nipote di 9 anni e ferisce la compagna

Foto di Christian Schickler - immagine d'archivio

Dalle minacce gravi all’aggressione fisica. Succede a Catania, dove la polizia ha arrestato un 36enne per aver minacciato con un coltello il nipote di 9 anni e ferito la compagna. Forse in preda a una crisi di astinenza da cocaina. Tutto sarebbe degenerato da una lite tra l’uomo e sua madre, in quel momento accompagnata dal nipotino. Il 36enne avrebbe prima danneggiato la casa in preda all’ira, mentre la madre cercava di portare via il bambino, andando a casa di un’altra figlia. Dove però il 36enne li ha seguiti, insieme alla sua compagna. Lì l’uomo avrebbe minacciato il bambino di 9 anni con un coltello, per poi scagliarsi verso la sua partner che cercava di farlo ragionare, ferendola al braccio.

L’arrivo degli agenti ha permesso di disarmarlo, non senza difficoltà, e di chiamare i soccorsi per la donna. Che ha poi formalizzato la denuncia nei confronti del partner, raccontando come quello non fosse il primo episodio di violenza da parte sua. Versione confermata dalla madre, che ha aggiunto di aver ricevuto continue richieste di soldi da parte del figlio, per acquistare la droga, con minacce di morte. In un’occasione, il 36enne avrebbe anche lanciato il cagnolino di famiglia dal balcone, ferendolo. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali e per resistenza a pubblico ufficiale.