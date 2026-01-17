Sono impiegati, liberi professionisti e pensionati. Tutti uomini, tra i 50 e i 70 anni. Si tratta dei quattro arrestati dalla procura di Catania per detenzione di materiale pedopornografico. Decine di migliaia di foto e video trovate in pc e smartphone degli indagati, in un’indagine nata dalla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition. La polizia postale di Catania ha utilizzato la tecnologia per identificare gli account che hanno condiviso il materiale di pornografia minorile. Così da arrivare alle perquisizioni e, trovando il materiale incriminato, all’arresto in flagranza di reato.