Catania, decine di migliaia di file pedopornografici: arrestati quattro uomini

17/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono impiegati, liberi professionisti e pensionati. Tutti uomini, tra i 50 e i 70 anni. Si tratta dei quattro arrestati dalla procura di Catania per detenzione di materiale pedopornografico. Decine di migliaia di foto e video trovate in pc e smartphone degli indagati, in un’indagine nata dalla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition. La polizia postale di Catania ha utilizzato la tecnologia per identificare gli account che hanno condiviso il materiale di pornografia minorile. Così da arrivare alle perquisizioni e, trovando il materiale incriminato, all’arresto in flagranza di reato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
Leggi la notizia

Sono impiegati, liberi professionisti e pensionati. Tutti uomini, tra i 50 e i 70 anni. Si tratta dei quattro arrestati dalla procura di Catania per detenzione di materiale pedopornografico. Decine di migliaia di foto e video trovate in pc e smartphone degli indagati, in un’indagine nata dalla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition. La […]

Ancora una condanna per la Regione: il futuro del contratto dei Forestali
Leggi la notizia

Sono impiegati, liberi professionisti e pensionati. Tutti uomini, tra i 50 e i 70 anni. Si tratta dei quattro arrestati dalla procura di Catania per detenzione di materiale pedopornografico. Decine di migliaia di foto e video trovate in pc e smartphone degli indagati, in un’indagine nata dalla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition. La […]

Catania, rapinano per strada un grossista di gioielli da 197mila euro
Leggi la notizia

Sono impiegati, liberi professionisti e pensionati. Tutti uomini, tra i 50 e i 70 anni. Si tratta dei quattro arrestati dalla procura di Catania per detenzione di materiale pedopornografico. Decine di migliaia di foto e video trovate in pc e smartphone degli indagati, in un’indagine nata dalla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition. La […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze