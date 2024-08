Catania: tenta di estorcere soldi alla madre 80enne, poi la minaccia e la maltratta

Chiede soldi alla madre 80enne ma, al suo rifiuto, la minaccia. E non era il primo episodio per un uomo catanese di 42 anni arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Nei giorni scorsi, è stata l’anziana signora a chiedere aiuto preoccupata per le minacce del figlio.

In casa della donna – nel quartiere Nesima di Catania – sono intervenuti gli agenti che hanno tentato di calmare il 42enne dopo avere messo al sicuro l’anziana in un’altra stanza. La vittima ha raccontato tutti i maltrattamenti che sarebbe stata costretta a subire per anni, ricordando anche una denuncia presentata lo scorso anno. Raccolta la querela, i poliziotti hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato in carcere.