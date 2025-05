Catania, macelleria equina da incubo in via Plebiscito. Locale con blatte e carne con muffa

Una macelleria equina in via Plebiscito – che secondo le verifiche del nostro giornale si trova al civico 839 – è stata chiusa a seguito di un controllo interforze coordinato dalla polizia di Stato di Catania. L’intervento, finalizzato alla verifica delle autorizzazioni per la vendita di alimenti e al contrasto dell’illegalità diffusa, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità igienico-sanitarie.

All’interno del locale è stata riscontrata una vasta infestazione di blatte, tanto da rendere necessaria l’immediata sospensione dell’attività commerciale da parte dei medici dell’Azienda sanitaria provinciale. Al titolare è stata contestata anche l’assenza di adeguate procedure di autocontrollo, previste dal manuale Haccp. La sanzione amministrativa è stata pari a 2.000 euro. Ulteriori ispezioni hanno evidenziato la presenza di una mezzena equina di circa 80 chili priva di tracciabilità, con muffe evidenti e alterazioni visive e una colorazione particolarmente scura, che ne hanno determinato l’immediato sequestro e distruzione poiché ritenuta non idonea al consumo umano. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione di 1.500 euro.

La carne, destinata sia alla vendita diretta che alla cottura su un braciere allestito abusivamente in strada, era proposta ai clienti in condizioni del tutto irregolari. Il fuoco acceso su suolo pubblico è stato sequestrato dalla polizia locale, che ha contestato una sanzione di 308 euro per accensione non autorizzata. Oltre alle violazioni sanitarie, gli agenti hanno rilevato l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con tavoli e sedie disposti senza autorizzazione, e il mancato rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti. Le relative sanzioni ammontano a 560 euro.