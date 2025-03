Catania, incidente sull’Asse dei servizi: coinvolto un camion

Foto di Ivan Sciuto

Incidente stamattina a Catania. È successo sull’Asse dei servizi, nel tratto di strada che corrisponde all’uscita per l’aeroporto, vicino al carcere di Bicocca. Nell’incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, è stato coinvolto un camion. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Si registrano code in direzione Catania.