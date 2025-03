Incidente stradale a Catania, morto un 19enne dopo una caduta dallo scooter

Venerdì l’incidente, domenica la morte all’ospedale San Marco. Piero Passini, 19 anni, è morto ieri in ospedale dopo aver avuto un incidente in via dell’Albero, a Catania. A soccorrere il ragazzo è stato il personale sanitario del 118, al quale le condizioni del 19enne sono subito sembrate gravissime. Sull’incidente e sulla morte di Passini indaga la polizia municipale. Sui social decine di post e alcuni video ricordano il ragazzo. Su Facebook l’Istituto comprensivo San Giorgio – la scuola catanese che Passini ha frequentato – ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la famiglia firmato dalla dirigente Manola. «La comunità scolastica dell’Istituto comprensivo San Giorgio partecipa, sentitamente, al profondo dolore della famiglia Passini, per la perdita di Piero, nostro ex-alunno, deceduto in seguito ad imperdonabile incidente stradale – scrive la preside – Giunga a tutti loro il nostro cordoglio e forte abbraccio».