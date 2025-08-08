Catania, scontro tra due automobili. Coinvolto mezzo dei carabinieri. Traffico in tilt

08/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 13.30 in viale Odorico da Pordenone, lungo la circonvallazione di Catania. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Dacia Duster e una macchina di servizio dell’Arma dei carabinieri. L’arteria è stata chiusa alla circolazione e si registrano lunghe code. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.

