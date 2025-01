Catania, incendio nello storico pub Nievski. Il titolare: «Locale quasi salvo, noi vivi per miracolo»

Foto di Google Maps

Un incendio ha interessato lo storico pub Nievski, a Catania. Il locale si trova lungo la scalinata Alessi nei pressi di via Crociferi. Il fuoco, secondo quanto trapelato, ha interessato una scaffalatura e parte della coibentazione del tetto. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco inviata della sede centrale, supportata da un’autobotte di rincalzo. I soccorritori hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Il titolare ha commentato l’accaduto su Facebook con un post: La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo e pare si stia accanendo contro di noi. Oltre ai problemi di varia natura ci mancava l’incendio. Il Nievski è quasi salvo, noi vivi per miracolo (così si dice)». Il pub rimarrà chiuso oggi, 16 gennaio 2025, e domani «nella speranza di riuscire a sistemare se non tutto l’essenziale».