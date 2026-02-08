È già in archivio il monito dell’arcivescovo Luigi Renna sul possesso di armi che a Catania si è tornati a sparare. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews un uomo, S.L.R. classe 1978, è stato gambizzato questa mattina. I fatti a quanto pare sono avvenuti nella zona del villaggio Dusmet, quartiere a nord della circonvallazione di Catania. La vittima è stata colpita alla coscia. L’uomo, accompagnato da un conoscente a bordo di una macchina, si è recato Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove è stato preso in carico da medici e infermieri. Le sue condizioni non sarebbero gravi e sul posto sono presenti gli agenti della polizia di Stato che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accadute. Al momento non si esclude nessuna ipotesi per quello che sembra a tutti gli effetti un avvertimento.

Il passato della vittima

Il ferito è un volto noto alle forze dell’ordine. In passato venne arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Catania con l’accusa di fare parte di una banda specializzata in rapine commesse nel territorio del capoluogo etneo ai danni di una società di distribuzione di tabacchi.