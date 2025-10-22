Due sparatorie nella notte a Catania: colpi contro una vetrina di un negozio di abbigliamento

Ancora due sparatorie a Catania. La scorsa notte sarebbero state due in due diverse zone del capoluogo etneo. Colpi esplosi nel quartiere di Librino e anche in via Plebiscito.

Due sparatorie a Catania nella notte

Dopo una segnalazione alla sala operativa della questura, gli agenti delle Volanti sono intervenuti per una serie di colpi di arma da fuoco esplosi in viale Bummacaro, nel quartiere periferico di Librino. Arrivati sul posto, gli agenti – insieme ai colleghi della Scientifica – hanno recuperato quattro bossoli. Appena due giorni fa, sempre nello stesso quartiere nella zona sud di Catania, dei colpi erano stati sparati in aria probabilmente da due armi diverse. Una pistola e un mitra. In quella occasione, i bossoli (più di 15) sono stati recuperati dalla Scientifica all’altezza del civico 18 del viale Moncada sui tetti di alcuni box della zona.

La sparatoria in via Plebiscito

In via Plebiscito, nella zona dell’Antico Corso sono intervenuti i carabinieri. È stato un cittadino a segnalare alcuni colpi di arma da fuoco sparati contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Su entrambi gli episodi di queste ultime due sparatorie a Catania sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Catania sotto assedio

Da mesi ormai, nella città di Catania, si continua a sparare. Una decina di episodi erano stati registrati nei mesi estivi, tra luglio e agosto. Una scia che poi è andata avanti. E che per il capoluogo etneo, in realtà, non rappresenta una novità. Una impressionante regolarità nello sparare era già emersa nell’estate del 2023. Allora il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, arrivato per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura, aveva ridimensionato il fenomeno. Adesso, la settimana scorsa, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha lanciato l’ennesimo appello al ministro richiesta di avere più uomini delle forze dell’ordine.

