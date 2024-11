Catania, furto con spaccata in un negozio di via Gabriele D’Annunzio

Furto con spaccata stanotte a Catania. A subire il furto La bottega di Ennio, negozio di abbigliamento che si trova in via Gabriele D’Annunzio. «Alle due della scorsa notte ci ha chiamato la polizia per informarci del furto», dice la proprietà del negozio, sentita da MeridioNews. «Hanno buttato la porta a terra, sicuramente con un’auto». In queste ore lo staff del negozio sta stimando il valore della merce rubata. La cosa certa è che «ne è stata rubata parecchia e sono stati portati via capi d’abbigliamento firmati». Secondo quanto dichiara la proprietà al nostro giornale, non è la prima volta che l’attività in questione subisce un furto di questo tipo: «Già cinque o sei anni fa, sempre all’inizio di novembre, abbiamo subito un furto con spaccata».

All’epoca l’attività si trovava in corso delle Province, poco distante dalla sede attuale. «Appena concluderemo la stima di quanto è stato rubato andremo a fare la denuncia», dice la proprietà del negozio, che in questa sede ha aperto a marzo scorso. Il titolare, Ennio Padalina, ha pubblicato su Facebook la foto della vetrina del negozio completamente distrutta e nel post ha scritto: «Nuova bottega… Nuova spaccata… Stessa città di merda… Stanchi!».