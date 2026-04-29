Catania, furto di rame alla chiesa dell’Immacolata ai Minoritelli

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Neanche il rischio di punizione divina ha fermato un 34enne catanese dal commettere un furto di rame nella chiesa dell’Immacolata concezione ai Minoritelli di Catania. Arrestato, però, dai carabinieri, dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112 che riferiva di un uomo avvistato sul tetto dell’edificio religioso. Una posizione sospetta, che ha convinto i militari ad andare a controllare, trovando un uomo che, in sella a una bici, trasportava sulle spalle alcune grondaie in rame. Piegate per renderne più agevole lo spostamento.

Fermato e identificato, si è scoperto trattarsi di un 34enne catanese già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Il 34enne portava con sé anche un cacciavite a croce, compatibile con le viti tramite cui le gronde vengono fissate. Le testimonianze dei residenti di piazza Santa Marta, svegliati dal rumore dei tubi in rame lanciati in strada dall’alto, hanno permesso di ricostruire l’opera del ladro sul tetto della chiesa. Il successivo sopralluogo, insieme al parroco, che ha sporto denuncia, ha permesso di confermare l’assenza delle grondaie in rame e il danneggiamento di alcuni pluviali in plastica e metallo.

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