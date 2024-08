Catania, provano a rubare una macchina: arrestato 39enne (che aggredisce i poliziotti)

Prima provano a rubare una macchina, poi uno di loro aggredisce gli agenti. A Catania un 39enne di origine marocchina – con diversi precedenti penali – è stato arrestato dalla polizia: le accuse sono furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo una segnalazione anonima gli agenti sono arrivati in via Cristoforo Colombo, dove tre persone stavano tentando di rubare un’automobile. Lì hanno arrestato in flagranza il 39enne, che non ha fissa dimora.

Le fasi dell’arresto sono state particolarmente concitate, perché l’uomo ha opposto una decisa resistenza, tanto che successivamente gli agenti hanno avuto bisogno di cure da parte del personale sanitario. Oltre che per il tentato furto dell’auto, quindi, l’uomo è stato arrestato anche per resistenza e per lesioni a pubblico ufficiale. Ora il 39enne si trova in carcere, mentre sono in corso le ricerche per individuare i complici.