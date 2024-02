Catania, evade dai domiciliari e tenta un furto in appartamento. Arrestato insieme a un complice

I carabinieri di Catania hanno arrestato per tentato furto in abitazione, nel rione San Cristoforo, due pregiudicati catanesi di 52 e 38 anni. Quest’ultimo inoltre, dovrà anche rispondere del reato di evasione. I militari sono stati allertati dalla telefonata di un automobilista che aveva notato la strana presenza di una coppia di uomini incappucciati, intenti ad armeggiare con la serratura della porta d’ingresso di un’abitazione al piano terra. Le pattuglie arrivate immediatamente sul posto sono riuscite a bloccare i due topi d’appartamento in flagranza.

Al momento del loro arrivo, i militari hanno così notato come il 52enne, poco distante dall’abitazione colpita, facesse da palo, al fine di dare l’allarme in caso di un eventuale arrivo delle forze dell’ordine, mentre il 38enne era impegnato nel forzare la porta blindata. Durante il controllo l’equipaggio ha accertato come il 38enne avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.