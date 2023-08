Etna, l’aeroporto di Catania torna operativo

Torna operativo l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania dopo lo stop forzato nella giornata di ieri. L’eruzione dell’Etna di domenica sera e la conseguente caduta di cenere vulcanica hanno comportato la cancellazione dei voli in arrivo e in partenza. Ma adesso, come comunica la società di gestione, a partire dalle 6 di stamattina lo scalo è tornato operativo. I passeggeri dovranno informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale www.aeroporto.catania.it. Disagi non solo per il mondo dell’aviazione ma anche per la circolazione veicolare: a tal proposito ieri il sindaco di Catania Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza.