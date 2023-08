aeroporto di Catania su Facebook

Eruzione Etna, l’aeroporto di Catania sospende i voli fino a stasera

Arrivano nuovi aggiornamenti dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. L’eruzione dell’Etna delle scorse ore e la caduta di cenere vulcanica sta provocando un notevole sconvolgimento allo scalo etneo che è costretto a posticipare la ripresa dei voli. Se prima l’orario di ripartenza era fissato per le ore 13, adesso si è deciso di sospendere le operazioni di volo fino alle ore 20. Oltre ai numerosi voli in partenza cancellati, anche quelli in arrivo hanno subìto diverse modifiche.

Come si legge nel sito ufficiale dell’aeroporto catanese, sono stati cancellati: il volo easyJet U2 03275 in arrivo da Edinburgo, Ita Airways AZ 01713 da Milano Linate. Sono stati invece dirottati: il volo OS 00489 dell’Austrian Airlines proveniente da Vienna che invece di atterrare a Catania va a Palermo. Comiso invece ospita i seguenti voli in arrivo: KL 03527 da Roma Fiumicino, Delta Airline DL 06631 da Roma, AZ 01719 da Roma, AR 07256 da Roma. Per gli altri della stessa fascia oraria si attendono informazioni da parte del vettore. Tra i numerosi disagi si segnalano anche le modifiche apportate al traffico veicolare in seguito all’ordinanza di stamattina da parte del primo cittadino di Catania Enrico Trantino.