Si chiama Dawiday Hanasbei il 54enne di nazionalità olandese che è scomparso dall’aeroporto di Catania sabato 27 giugno. Lo scalo etneo di Fontanarossa, al momento, resta anche l’uomo luogo di avvistamento attendibile. Da allora, dell’uomo si è persa ogni traccia. Ed è l’associazione Penelope a rilanciare l’appello alle ricerche e alle segnalazioni da parte di chiunque abbia qualcosa di utile da riferire. Stando a ciò che è emerso, il 54enne era venuto nell’Isola in vacanza con la compagna. Per una settimana sono stati insieme a Noto (in provincia di Siracusa). Anche da lì si sarebbe allontanato. Poi, finito in ospedale, era stato riportato in albergo.

Un uomo scomparso dall’aeroporto di Catania

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’uomo è scomparso dall’aeroporto di Catania dopo che è stato fatto scendere da un aereo in seguito a un malore. Stando a quanto risulta a MeridioNews, infatti, l’uomo avrebbe seri problemi di salute. E ha bisogno di assumere delle medicine che non ha dietro. L’uomo non ha con sé nemmeno il cellulare. Il giorno dopo la scomparsa – quindi il 28 giugno -, intorno alle 14, qualcuno sospetta di averlo visto nella zona della stazione di Catania, intento a comprare un biglietto del treno. Probabilmente per tornare ad Amsterdam. Una segnalazione che, però, non ha avuto finora nessun riscontro.

La denuncia e le ricerche

Sono stati i familiari, preoccupati da non avere ricevuto notizie dell’avvenuto atterraggio, ad avere denunciato la scomparsa dell’uomo alle forze dell’ordine. Dawiday Hanasbei ha i capelli e gli occhi castani. Quando è scomparso dall’aeroporto di Catania, indossava una maglietta di colore verde e un paio di pantaloncini blu. Il 54enne aveva con se uno zainetto nero. Chiunque abbia informazioni utili può contattare direttamente il numero unico per le emergenze 112. «Dawiday potrebbe non trovarsi più a Catania, ma altrove in Sicilia o in Italia – si legge nell’annuncio diffuso – È in stato confusionale, ha bisogno dei suoi farmaci e non ha né telefono né denaro».