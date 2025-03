Catania, in auto con 27 involucri di cocaina e soldi in contanti: arrestati

In macchina avevano 27 involucri di cocaina pronti per essere spacciati. A Catania un 20enne e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia: a bordo di un’auto avevano 17,8 grammi di cocaina – suddivisa in 27 involucri pronti per essere spacciati – e 177 euro in contanti. Per i due l’accusa è detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’auto sulla quale viaggiavano è stata fermata per un controllo in via Cosentino: quando i poliziotti hanno trovato la droga, il 20enne e il 21enne hanno ammesso le loro responsabilità. I due sono stati arrestati e messi ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima, cioè il processo a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato o di confessione dell’imputato.