Catania, scoperto drive-in della droga a Canalicchio: arrestato 22enne

Un sistema di spaccio insolito e ben congegnato, simile a un drive-in, è stato smantellato dalla polizia di Stato nel quartiere Canalicchio, a Catania, nei pressi di via Domenico Sanfilippo. A organizzarlo era un giovane pusher di 22 anni, incensurato, che consentiva ai suoi clienti di ordinare, pagare e ritirare la droga direttamente dall’auto, sostando in strada solo per pochi secondi al fine di non destare sospetti.

L’attività illecita, tuttavia, non è sfuggita agli agenti, che durante i pattugliamenti hanno notato un insolito via vai di veicoli, soprattutto nelle ore serali e notturne. I poliziotti hanno quindi predisposto un’articolata attività investigativa, con appostamenti, osservazioni e pedinamenti, riuscendo a individuare il punto esatto in cui lo spacciatore operava.

Il 22enne è stato fermato in flagranza mentre consegnava una dose a un cliente senza che quest’ultimo scendesse dall’auto. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. La perquisizione ha permesso di rinvenire uno zaino contenente circa 500 grammi di stupefacenti: cocaina, marijuana, hashish e la wax, una pericolosa sostanza derivata dalla cannabis con forti effetti allucinogeni, venduta a 25 euro al grammo. Sequestrata anche la somma di 1.600 euro in contanti. Il pusher è stato arrestato per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.