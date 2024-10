Catania, una donna è stata aggredita e picchiata in viale Libertà

Frame da un video di Catania Today

Ieri notte, intorno all’una e un quarto, una donna è stata aggredita e picchiata in viale Libertà, a Catania. Come riporta Catania Today, la vittima si trovava alla guida di un’auto vicino a piazza Iolanda e a via Umberto. A un certo punto sono arrivate quattro persone, che erano rispettivamente su un’auto e su un motorino. Le quattro persone – che stavano percorrendo la strada contromano – hanno accerchiato la donna e l’hanno picchiata. La persona che si trovava accanto a lei in macchina ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che però non hanno fatto in tempo ad arrivare sul posto: in pochi secondi, infatti, le quattro persone sono fuggite.

Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa della questura di Catania, al momento non è stata fatta alcuna denuncia. È stato però acquisito un video fatto da alcune persone residenti da un balcone; video che chi indaga sta esaminando per identificare gli autori dell’aggressione.