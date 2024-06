Chiusura discarica di Lentini, domani a Catania niente mercatino bio e delle pulci

Foto del gruppo Facebook Mercatino delle Pulci Archi della Marina

Domani a Catania non ci saranno i mercatini domenicali ‘bio’ e ‘delle pulci’. «A causa dell’impossibilità di conferire i rifiuti raccolti per via dell’improvvisa chiusura» della discarica di Lentini – dice una nota del Comune di Catania – «il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza urgente con cui sospende lo svolgimento dei mercatini domenicali bio e delle pulci, previsti nella giornata di domani, 23 giugno 2024».