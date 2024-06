Chiusura discarica di Lentini, si va verso un’ordinanza per usare altri impianti

Foto di siculatrasporti.com

Stamattina nella sede dell’assessorato regionale all’Energia riunione finalizzata a trovare una soluzione alla chiusura della discarica di Lentini, in provincia di Catania. Alla riunione – convocata dall’assessore all’Energia, Roberto Di Mauro – hanno partecipato i vertici delle Aziende sanitarie provinciali (Asp) di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, ma anche dirigenti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) Sicilia e alcuni dirigenti della Regione.

Stando a quanto comunicato dalla Regione in una nota, sarebbe stato «individuato il percorso amministrativo, supportato dai diversi pareri ambientali e sanitari, che l’ordinanza straordinaria a firma del presidente della Regione, Renato Schifani, dovrà seguire». «L’obiettivo del provvedimento – continua la nota – è quello di consentire il conferimento temporaneo dei rifiuti – prima destinati al Tmb (Trattamento meccanico e biologico, ndr) di Lentini e poi in altre discariche – in ulteriori impianti già autorizzati nell’Isola, superando così le difficoltà di smaltimento per numerosi Comuni».

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Di Mauro, lunedì mattina ci sarà un’altra riunione, «per approfondire altri aspetti e definire i contenuti dell’ordinanza che firmerà il presidente Schifani e che resterà in vigore solo per il tempo necessario per il ritorno della situazione alla normalità».