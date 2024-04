Corruzione, Luca Sammartino si dimette da assessore e da vicepresidente della Regione Siciliana

Foto di Luca Sammartino su Facebook

Dopo l’avviso di garanzia ricevuto nell’ambito dell’operazione Pandora, Luca Sammartino si è dimesso da assessore regionale all’Agricoltura e da vicepresidente della Regione. «Ho scritto una nota al presidente della Regione Renato Schifani per rimettere l’incarico di assessore regionale e vicepresidente della Regione, dopo essere stato raggiunto da misura cautelare interdittiva in relazione a un’ipotesi di reato lontana nel tempo», dice Sammartino.

«Tengo a sottolineare – aggiunge – che non sono coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio». Sammartino è indagato per corruzione. Le funzioni ad interim dell’assessorato sono state assunte direttamente dal presidente della Regione Renato Schifani che, con successivo decreto, provvederà alla nomina del nuovo vicepresidente della giunta.

«Sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti, risalenti a cinque anni fa, che con stupore leggo mi vengono contestati». «Resto fiducioso, come sempre ho dichiarato e non cambierò mai idea, nei confronti del lavoro della magistratura – dice l’esponente leghista – Continuerò a servire la mia comunità e il mio territorio svolgendo la mia attività politica e di parlamentare regionale», conclude Sammartino.