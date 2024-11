Immagine generata con Intelligenza artificiale

Un deposito del falso con migliaia di prodotti contraffatti. In un’abitazione del centro storico di Catania è stato scoperto un deposito del falso che conteneva accessori di abbigliamento di ottima fattura, occhiali, orologi e scarpe. È stato scoperto dalla guardia di finanza, che ha sequestrato 6488 prodotti, copie fedeli di oggetti di alcuni marchi noti e di alcuni brand di lusso: Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Bulgari, Louis Vuitton, Gucci, Tissot, Ferrari, Hermès, Armani, D&G e Nike. Erano privi di fatture e di ogni altra documentazione che ne attestasse la legittima provenienza. Secondo la stima delle forze dell’ordine, se immessi sul mercato, gli oggetti avrebbero potuto fruttare oltre 250mila euro. La merce, che sarebbe stata acquistata su canali online, è stata sottoposta a sequestro per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. La persona depositaria della merce è stata denunciata a piede libero.