Democrazia partecipata, a Catania vince un progetto di mobilità sostenibile per San Nullo

Foto della pagina Facebook Comune di Catania

Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud. È questo il nome del progetto che verrà realizzato a Catania nell’ambito dell’iniziativa di democrazia partecipata del 2024. Il progetto – presentato dal cittadino catanese Giuseppe Nicotra – è arrivato primo su otto progetti presentati. A votare sono state 3516 persone: 3474 – cioè il 99 per cento – lo ha fatto online, 42 hanno votato nel seggio elettorale allestito a piazza Duomo, nella sede dell’Ufficio relazioni con il pubblico. «Nei prossimi giorni – dice una nota del Comune di Catania – la giunta comunale, a norma del regolamento sulla Democrazia partecipata, effettuerà la presa d’atto della graduatoria dello spoglio delle schede e del progetto vincitore, designando la Direzione comunale competente a realizzare con procedure di evidenza pubblica le opere previste, per un ammontare di circa 200 mila euro, come stabilito dal finanziamento regionale».

Di seguito la graduatoria con l’attribuzione delle preferenze a ogni singolo progetto:

1) Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud, presentato da Giuseppe Nicotra – 1328 voti

2) Giochi senza barriere, parchi gioco inclusivi, presentato da Valerio Luigi Vullo – 744 voti

3) Angeli Custodi. Un cantiere delle rigenerazioni degli spazi sociali, presentato da Edoardo Barbarossa (Città dei Ragazzi Catania) – 447 voti

4) Progetto artistico Built Up Fest (Nesim’art), presentato da Giuseppe La Porta (Associazione Orizzonte Onlus) – 326 voti

5) 1.000 fontanelle per Catania, presentato da Salvatore Consoli – 228 voti

6) Fanzine Social Fest. Arte, Comunità, presentato da Carmelo Stompo (2Lab Associazione Culturale) – 196 voti

7) Lavori di riqualificazione dello spartitraffico di via Aurora a Catania, presentato da Francesco Chisari – 164 voti

8) Rigenerazione di parco Lizzio, via Ammiraglio Caracciolo angolo via Montenero, presentato da Epifanio Antonino Angelo Nicosia – 83 voti