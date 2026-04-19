Catania, corteo studentesco lunedì: le strade chiuse al traffico

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Alcune strade chiuse al traffico, lunedì 20 aprile, a Catania, per consentire lo svolgimento di un corteo organizzato dagli studenti. Dalle ore 7 e fino a quando sarà ritenuto necessario, è vietato il transito in via Firenze, nel tratto compreso tra via Guglielmo Oberdan e largo Rosolino Pilo. Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 – o comunque fino al termine del corteo – il divieto scatterà lungo il percorso. Che tocca via Firenze, via Guglielmo Oberdan, piazza Trento, viale XX Settembre, viale Regina Margherita, piazza Roma e piazza Santa Maria del Gesù. Divieto di sosta, con rimozione, nelle stesse aree e anche nelle vie limitrofe, compresa via Verona: i tratti saranno segnalati su strada.