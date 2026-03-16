Controlli della polizia negli scorsi giorni in via Dusmet, a Catania, tra venditori ambulanti abusivi e spazzatura. L’operazione è stata condotta lungo gli archi della marina e, soprattutto, nell’area della pescheria e di villa Pacini. Sanzionati per quasi 10mila euro 19 ambulanti, che avevano occupato abusivamente marciapiedi e strada con le proprie installazioni per la vendita. Di vario tipo: dalla frutta all’oggettistica, tutti beni sequestrati e confiscati. Alcuni soggetti sono risultati del tutto privi di licenza mentre altri, autorizzati per la vendita ambulante, avevano reso la propria attività stanziale. Al termine dei controlli anti abusivi è stato richiesto l’intervento di una squadra di operai del Comune di Catania per liberare spazio in via Dusmet. Rimuovendo circa una tonnellata di spazzatura e le strutture risultate abusive. Alcune agganciate con catene alla cancellata di recinzione di villa Pacini.