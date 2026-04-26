Catania, controlli sui rifiuti indifferenziati: elevati 143 verbali da 300 euro l’uno

26/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora controlli della sezione ambientale della Polizia locale di Catania contro i rifiuti irregolari: stavolta è toccato all’indifferenziato nella zona nord del lotto Centro, con conferimento il giovedì sera. Elevati 143 verbali da 300 euro ciascuno nei confronti di condomini e attività commerciali. I 19 agenti in abiti civili e con diverse auto civetta hanno anche frugato tra i rifiuti per risalire all‘identità dei trasgressori, che avrebbero conferito rifiuti diversi da quelli previsti dal calendario.

I controlli si sono concentrati in via Asiago, via Leopardi, corso Italia, viale Vittorio Veneto, via Teramo, via Monfalcone, via D’Annunzio, corso delle Province, via Dalmazia, via Musumeci, via De Felice, via Francesco Riso, via Oberdan, via Imbriani, via Pantano e via Firenze. In via Fiorentino, inoltre, gli agenti hanno sequestrato una moto ape e denunciato un 41enne che stava scaricando rifiuti ingombranti per strada. Trasportati guidando il mezzo senza patente, mai conseguita. L’uomo ha reagito male al controllo, dando in escandescenza verso gli agenti.

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