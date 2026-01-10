Foto di polizia

Catania, denunciati due 15enni. Sparavano colpi di pistola a bordo di uno scooter

10/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia ha denunciato due 15enni, sorpresi dopo avere sparavano colpi di pistola, da un’arma a salve, a bordo di uno scooter. Il fatto è successo a Catania. Gli agenti sono intervenuti in via Passo Gravina poiché un uomo ha segnalato, al numero unico di emergenza, di avere sentito colpi d’arma da fuoco.

Colpi di pistola a Catania, l’inseguimento della polizia

Gli agenti hanno subito effettuato un controllo della zona per individuare eventuali responsabili. Poco dopo hanno notato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga a gran velocità, rischiando più volte di sbattere contro alcuni veicoli in sosta.

Una delle volanti ha provato anche a sbarrare loro la strada nel tentativo di fermarli, ma i due non si sono fermati e si sono scontrati con l’autovettura di servizio. Dopo averli bloccati, gli agenti hanno iniziato a cercare la possibile arma utilizzata per esplodere i colpi, rinvenendola, a poca distanza, sull’asfalto. Gli accertamenti condotti sul posto hanno consentito di verificare che si trattava di una pistola a salve con tappo rosso e munita ancora di due cartucce.

Per quanto accertato, i due minori sono stati denunciati e in seguito affidati ai rispettivi genitori. Nei loro confronti, inoltre, sono state contestate anche numerose violazioni al codice della Strada; nello specifico, guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida senza patente e senza l’utilizzo del caso protettivo da parte di entrambi i giovani.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze