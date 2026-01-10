Foto di polizia

La polizia ha denunciato due 15enni, sorpresi dopo avere sparavano colpi di pistola, da un’arma a salve, a bordo di uno scooter. Il fatto è successo a Catania. Gli agenti sono intervenuti in via Passo Gravina poiché un uomo ha segnalato, al numero unico di emergenza, di avere sentito colpi d’arma da fuoco.

Colpi di pistola a Catania, l’inseguimento della polizia

Gli agenti hanno subito effettuato un controllo della zona per individuare eventuali responsabili. Poco dopo hanno notato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga a gran velocità, rischiando più volte di sbattere contro alcuni veicoli in sosta.

Una delle volanti ha provato anche a sbarrare loro la strada nel tentativo di fermarli, ma i due non si sono fermati e si sono scontrati con l’autovettura di servizio. Dopo averli bloccati, gli agenti hanno iniziato a cercare la possibile arma utilizzata per esplodere i colpi, rinvenendola, a poca distanza, sull’asfalto. Gli accertamenti condotti sul posto hanno consentito di verificare che si trattava di una pistola a salve con tappo rosso e munita ancora di due cartucce.

Per quanto accertato, i due minori sono stati denunciati e in seguito affidati ai rispettivi genitori. Nei loro confronti, inoltre, sono state contestate anche numerose violazioni al codice della Strada; nello specifico, guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida senza patente e senza l’utilizzo del caso protettivo da parte di entrambi i giovani.