Foto di polizia

Catania, sparati diversi colpi di arma da fuoco a Librino

20/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora una sparatoria a Catania, nel rione Librino. L’ultima, in ordine di tempo, si è registrata ieri sera nel quartiere periferico, nella zona sud della città. A quanto pare i colpi sono stati sparati in aria forse da due armi: una pistola e un mitra. I bossoli, come riporta La Sicilia, sono stati recuperati dalla Scientifica all’altezza del civico 18 del viale Moncada. Sulla sparatoria a Librino indaga la polizia.

Il nodo sicurezza e le richieste del sindaco a Piantedosi

Soltanto la scorsa settimana il sindaco di Catania, Enrico Trantino, aveva lanciato l’ennesimo appello al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il primo cittadino ha rinnovato al titolare del Viminale la richiesta di avere più uomini delle forze dell’ordine in città. Così da garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Catania, così come Palermo, sconta dei gravi problemi per quanto riguarda le carenze di organico di polizia e carabinieri. A presidiare il territorio ci sono sempre meno pattuglie e nel capoluogo etneo diversi commissariati sono stati accorpati.

Uno squarcio del viale Moncada 18, nel rione Librino.

