Catania, trasportavano in auto 90 chili di cocaina: due arresti a Librino

28/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Oltre 90 chili di cocaina, intercettati a Librino, a Catania, facendo scattare un maxi sequestro e due arresti. È l’operazione condotta dalla polizia etnea negli scorsi giorni, trovando l’ingente quantitativo di droga diviso in 81 pannetti, dentro scatole che raffiguravano vari prodotti, tra cui degli orologi. Finta merce a loro volta raccolta in Catania, 90 chili di cocaina in auto, due arrestisacche. Il tutto a bordo di un’auto condotta da due catanesi di 43 e 44 anni. Fermati dai poliziotti mentre scaricavano la cocaina dal bagagliaio, nei pressi di un complesso residenziale nel quartiere sud del capoluogo etneo. Colti in flagranza, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità.

